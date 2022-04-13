虹堡歐美訂單旺 布局Soft POS新支付模式

工業電腦廠虹堡 (5258-TW) 今 (13) 日召開法說會，公司除了看好北美、歐洲金融支付設備的換機潮延續，日本毛利較佳的訂單也回溫，帶動營運表現，也看好蘋果拋出未來手機可替代 POS 的「Soft POS」概念，公司也積極展開相關布局。

虹堡表示，北美客戶訂單動能維持強續、持續提升，歐洲去年開始一些大客戶也陸續出貨，日本訂單也在當地政府逐漸解封後回溫，且因毛利率較佳，可望支撐全年毛利率持平去年，另外，在東南亞等新興市場也有一些進展。

至於新商機，虹堡除了持續看好無人自住商機發酵外，也看好蘋果在年初宣布將推出 iPone 變成 POS 機的「Tap to Pay」方案，公司看好，未來商家透過手機來提供非接觸支付的新服務模式。

在缺料方面，虹堡坦言，目前雖然料況舒緩，但中國疫情再起，短期雖然不受影響，但時間拉長可能會導致斷鏈，加上物流不順也影響出貨，公司也在調整產能，並將部分產能拉回台灣，未來也不排除增加自有產能，分散相關風險。

虹堡進一步指出，使用 SoftPOS，交易可以安全且快速透過手機 NCF 讀取交易卡片資訊，交易資料與後端系統連線並完成交易，雖然現階段還是個概念，但將是未來發展趨勢，會以軟體、平台以及安全支付作為布局方向，目標雲端服務及軟體開發營收占比能夠逐年升高。