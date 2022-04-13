富邦媒南區物流中心上樑 明年完工加入營運

富邦媒 (8454-TW) 位於台南新市區的 momo「南區儲配運輸物流中心」今 (13) 日舉行上樑典禮，象徵 momo 在南台灣最大物流中心主要工程順利完成，預計明年可完工加入營運陣容，屆時每日吞吐量可達 16 萬件，容納 340 萬件商品，可強化北貨北送、南貨南送，有效均分訂單量。

富邦媒說明，momo 南區儲配運輸物流中心為配合國家政策，是由經濟部督導的 BOO 大型物流中心自有營運興建案，總投資金額約 30 億元，建置樓地板面積達 24600 坪，樓層規劃為地下一層樓、地上六層樓，每日吞吐量可達 16 萬件，預估可容納 340 萬件商品。

由於富邦媒目標成為國內 ESG 綠色電商第一，因此，在南區儲配運輸物流中心建置規劃時，即納入綠建築的設計概念，例如，於屋頂設置逾 3000 坪的太陽能板、安裝地道風系統來冷卻空氣、建立雨水循環系統防治水汙染，以及廠區內照明以 LED 燈為主等，致力於落實永續環保物流中心理念。

為提升南台灣物流服務，富邦媒自 2018 年起加強投入南台灣物流網絡的布建，至今已有 8 座倉儲，遍布雲林縣、嘉義縣、台南市和高雄市。

而未來在南區儲配運輸物流中心加入營運後，被富邦媒賦予統合南區各類商品的物流角色，將可縮短南部消費者等待時間、減少商品轉運點延伸的配送成本，並減少碳排放。

富邦媒進一步指出，南區儲配運輸物流中心也將有助於提升當地產業鏈發展，開發並培植中南部供應商與配送商，預計將創造物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛相關等逾 500 個就業機會。