〈富邦媒展望〉全年大增25個物流據點 雙北到貨時間縮短至3小時

國內大型電商平台富邦媒 (8454-TW) 總經理谷元宏今 (29) 日指出，看好國內電商的成長空間仍大，今年資本支出約 39 億元，主要用在物流布建上，今年主倉加自動化物流中心，將再增加 5 座，衛星倉則再增 20 個，並持續拓展自有車隊，預計在雙北都會區 5 小時到貨時間將再縮短為 3 小時到貨。

谷元宏指出，倉儲物流運轉是決定公司營運成長的一大關鍵，事實上，即便富邦媒已是國內電商投資倉儲最積極的一家，但去年第四季旺季仍有不足壓力。

因此，今年富邦媒預計投入資本支出 39 億元，持續衝刺短鏈物流布局，主倉加自動化物流中心將由 14 座增加 5 座至 19 座，衛星倉也由去年的 30 個一口氣增加 20 個至 50 個，至於正在興建中的南區最大自動化物流中心，則預計在明年投入營運。

谷元宏說，由於在北部的物流密度廣，預計年底前在雙北都會區將可從 5 小時到貨縮短為 3 小時到貨，而旗下自有車隊富昇物流也會持續擴大配送車隊與幅員，目標今年占總運能比重可提升至 20%，

谷元宏強調，由於國內電商滲透率相對其他國家低，再加上疫情令許多人學會使用電商，很看好長線電商成長趨勢，尤其電商競爭的優勢是大者恆大、規模經濟，隨著富邦媒投資短鏈效益顯現，可維持高競爭力。

另外，對於全通路布局，谷元宏指出， 這幾年在電商已紮下基礎，後續不排除任何合作可能。