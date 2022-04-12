確診人數急增 防疫保單理賠6.17億元 本周可望賣逾200萬件

本土疫情急遽升溫，近期防疫保單投保量暴增，金管會今 (12) 日最新統計，因為隔離、確診人數節節攀升，今 (2022) 以來至昨日止，防疫保單累計理賠金額已達 6.17 億元。而投保件數方面，防疫保單已熱賣 191.3 萬件，保費收入達 12.14 億元，以投保件數來看，等於一天賣超過 2 萬件，以此速度，預期本周就可以賣超過 200 萬件。

截至今年 4 月 11 日，19 家保險業者承作防疫保單，市售共計 81 張保單，包括 49 張一般法定傳染病防疫險、32 張疫苗險。整體防疫保單承保件數達 191.3 萬件，其中，一般法定傳染病防疫險銷售就高達 119.4 萬件，疫苗險則銷售 71 萬 9178 件。

而整體保費收入合計 12.14 億元，一般法定傳染病防疫險占 9.19 億元，疫苗險保費收入為 2.95 億元。

整體理賠件數達 1 萬 2614 件、累計理賠金額達 6.17 億元。光是一般法定傳染病防疫險理賠件數達 1 萬 1026 件、理賠金額達 5.59 億元；而疫苗險理賠件數 1588 件、合計理賠金額 5,820.9 萬元。

保險局表示，一般防疫保單理賠快速增加主要是今年疫情持續擴散，各家產險先前推出隔離就理賠，因此帶動理賠金額攀升。

近期隔離確診人數天天增加，由於被隔離者都還在隔離中，預估解隔離之後，未來隔離理賠申請案件也將會爆增，因此，防疫保單有可能出現損率破百情況，也就是理賠金額超過保費收入。

因為疫情升溫，目前有四張保費收入逾千萬元的防疫保單，分別是和泰產的「疫起挺你專案（8+3）」、泰安產的「有疫健康 3.0 專案」、中國信託產險的「防疫 345 專案」，以及新安東京海上產險的 666 元的防疫隔離險。

由於各公司都有先設定承保量能，若超過各公司量能即會停止銷售。據了解，和泰產險推出的「疫起挺你專案（8+3）」因考量風險胃納量，將於 5 月 1 日全通路下架。

另外，針對疫情趨勢變化，指揮中心已頒訂「COVID-19 確診個案居家照護管理指引」，保險局表示，已請保險業相關公會邀集業者參考最新指引，併同檢視防疫保單條款，待整合意見後，預計 2 週內完成防疫保單理賠因應措施。