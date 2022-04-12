網家合併喬睿科技 拓第三方支付版圖

PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (12) 日宣布，旗下廿一世紀擬透過股份交換 (增發 416 萬普通股) 和策略投資新台幣 9.4 億元合併喬睿科技，藉此聯手擴張第三方支付、行動支付、BNPL(先享後付)等金融科技服務版圖。

廿一世紀是國內金融科技產業中服務最多元完整的公司之一，旗下包括拍錢包與 BNPL 產品，累計近 200 萬使用者，展望未來，廿一世紀將持續拓展馬來西亞、泰國等海外市場，並預計在今年底，於日本推出金流服務，拚擴大用戶和營收規模。

而喬睿創立於 2015 年，旗下 TapPay 是支付閘道 (Payment Gateway) 產品，首創推出 Cross-site 免跳轉技術，致力為線上商店與消費者打造安全且快速的支付體驗，並發展尖端 AI 設備指紋為基礎的盜刷風險識別監控技術，於 2017 年取得 Apple 和 Google 在台灣第一張發行的支付處理牌照，2018 年獨家成為國際信用卡組織 VISA、MasterCard 亞太區安全代碼合作夥伴，並受到知名顧問公司 KPMG 青睞，評選為全球百大金融科技公司。

喬睿目前擁有超過 1 萬家客戶，去年處理交易總金額超過新台幣 500 億元，服務範圍涵蓋台灣、馬來西亞、泰國等東南亞國家。

網家看好，隨著非現金交易趨勢盛行，喬睿未來營收規模也可望隨之成長。

此交易案完成後，喬睿將持續經營並優化其現有業務，客戶權益不受影響，而喬睿共同創辦人莊凡頡和廖宗綸也將擔任其現有職務，並透過集團資源整合，全力加速在國際市場的發展。