兆洋綠色金融聯貸94億元 玉山銀攜手六銀行超額認購

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行主辦兆洋公司新臺幣 94.06 億元綠色金融聯貸案完成簽約，由玉山銀行擔任額度、帳戶及擔保品管理行，匯豐銀行擔任文件管理行，其他參與銀行包含永豐銀行、澳盛銀行、法國巴黎銀行、渣打銀行、三井住友銀行，本次聯貸案超額認購，顯示金融業力挺綠色金融。

兆洋為貝萊德實物資產旗下 Global Renewable Power Fund II 100% 持有之太陽能電站公司，此次融資項目標的太陽能案場遍布全台灣，共計 42 個地面型、水面型及屋頂型，累積建置開發量達 186MW，同時與台電簽訂 20 年躉購合約，估計每年可產生 2.7 億度的綠電，並能滿足 8 萬戶台灣家庭超過 20 年的電力需求，約 350 座大安森林公園減碳效果。

此次融資案採用符合綠色貸款原則（2021）的綠色金融架構，由第三方顧問 DNV GL 驗證，為貝萊德實物資產在亞太地區安排的第一筆綠色融資案，也是其在亞太地區投資氣候基礎設施的里程碑。

玉山銀表示，近年積極發展再生能源業務，引導資金投入綠能產業，至 2022 年 2 月累積支持國內再生能源專案裝置容量已達 4GW，其中太陽光電 1.4GW、風力發電 2.6GW。此外，玉山銀行已於內部建立專家團隊提供顧客諮詢式顧問服務，攜手企業邁向綠電新生活。