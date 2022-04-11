力抗外資賣壓 官股斥資288億元連六買

外資砍股不手軟，官股券商連續 6 個交易日進場穩盤，累計買超金額約 289 億元，鎖定台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、中鋼 (2002-TW)、群創 (3481-TW)、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW) 等標的。

中國疫情持續延燒，引發市場對台股供應鏈的隱憂，台股今 (11) 日持續成為外資提款對象，包括台積電、聯電與聯發科 (2454-TW) 等權值股股價翻黑震盪整理，位力抗外資賣壓，官股券商自 3 月 31 日起天天買超。

統計官股自 3 月底以來動態，每天都進場買股穩盤，且買超金額一天比一天多，7 日當天更斥資 106 億元買股，力抗外資砍股賣壓。

觀察官股近 5 日買超標的，聯電獲買超 3.3 萬餘張居冠，台積電也獲 1.3 萬餘張買盤加持，新光金也獲 1 萬餘張買盤，其他包括群創、日月光 (2311-TW)、王道銀 (2897-TW)、鴻海 (2317-TW) 等也是官股積極搶進標的。

安聯投信表示，受到市場對庫存調整擔憂等雜音影響，電子股今年以來面臨較大壓力。從庫存調整與配息時程來看，可留意到第二季底能否趨緩，但若從評價與股利殖利率角度來看，下修的幅度已在縮小，而接下來即將陸續登場的企業法說相關訊息，或將影響接下來電子股的走勢。

安聯投信表示，目前台股正處於資訊相對的空窗期，在企業財報與法說、展望等訊息釋出前，庫存調整將是對基本面的重點之一，而中國華東供應鏈中斷可能將加重此一現象。