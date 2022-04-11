〈金管會備詢〉上市櫃減資暴衝 疑稀釋小股東股權 證期局出手調查

立委費鴻泰今 (11) 日表示，今 (2022) 年光是三個月，上市櫃公司減資金額就爆衝，此現象不尋常，質疑有上市櫃公司減資是為了稀釋小股東權益，對此，證期局局長張振山表示，不排除有此可能性，已發函投保中心協助逐案審查。

費鴻泰表示，統計至 3 月底，就已經有 18 家上市櫃公司辦理減資，減資金額高達 574.86 億元；相對於 2018 年全年共有 37 家上市櫃公司減資、金額 635 億元，等於今年短短三個月，減資金額就直逼當年全年度，從此數據顯示這是異常值 (outlier)。

費鴻泰指出，過去上市櫃公司減資感覺可以助攻股價，但今年的現金減資反而像是股價「緊箍咒」，跌多漲少，詢問金管會原因。

張振山說明，減資是調度公司資本結構的方式之一，股價則看投資人解讀方式，主要會反映投資人認為是否有其必要性或合理性減資。

費鴻泰進一步表示，無論是為了創造股價，或是趁去年公司獲利增加，透過減資節稅，這些減資目的都尚屬健康，但除此之外，目前市場傳出有上市櫃公司減資是為了稀釋小股東股權，達到其可以控制董事會之目的，要求金管會要出手監管。

張振山坦言，「這也是可能的因素之一，證期局會去注意。」之前已發函會計師公會，若一公司減資超過 50%，須特別提出交由證期局審查，但因為減資案增加，已經再發函投保中心，請其逐案審查減資的合理性，並允諾兩個禮拜內提供調查結果。