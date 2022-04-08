聯陽SOC業務扮成長主力 下半年放量出貨

IC 設計廠聯陽 (3014-TW) 今 (8) 日召開法說會，總經理林弘堯表示，經過數年耕耘，SOC(系統單晶片) 事業去年已轉虧為盈，今年在取得足夠晶圓產能、以及新案放量下，將成今年成長主力。

聯陽 SOC 主要從事人機介面產品，涵蓋智慧家電、可視門鈴、汽機車車載儀表、運動按摩等領域，林弘堯指出，由於 SOC 具有精美繪圖功能，與高階 MCU 相比功能也更強，開機速度僅 1-2 秒，成為客戶新選擇。

聯陽 SOC 業務過去單月營收約 0.5-0.6 億元，去年儘管受晶圓產能吃緊影響，但在整體業績成長下，仍虧轉盈，今年也已取得足夠的產能，期望待景氣復甦後，支應下半年業績成長，並看好該部門可望維持獲利。

聯陽 SOC 現今以 40 奈米製程為主，預期下一代會往 28 奈米前進，應用方面，聯陽已切入汽車儀表板，也持續接洽新客戶，摩托車則預期下半年就會進入量產階段。

聯陽主力產品線為筆電嵌入式控制 IC(EC) 與 PC I/O 控制 IC，現今營收比重約 5 成，林弘堯坦言，去年應是筆電出貨量的高峰，今年部分客戶下修訂單，但聯陽將維持 50% 以上的市占率，加上去年 Chromebook 開案量增加，有助整體業績持穩去年高檔。

至於高速傳輸介面，林弘堯表示，去年受晶圓產能吃緊影響，放棄部分低階市場，但在今年產能取得增加下，首季業績已經回升，期望全年大致與去年相當。

另外，市場也關注電子紙產品，林弘堯看好，聯陽已與元太 (8069-TW) 合作 7-8 年，主要提供時序控制 IC(T-CON)，隨著環保議題發酵，相關需求明顯成長，現今每月出貨量都達 10 萬顆以上，看好其後續發展。