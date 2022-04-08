無量上攻是好是壞？東鹼漲停、長榮航收高 接下來？

美國初領失業金人數創逾 53 年新低，聯準會 (Fed) 官員聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四亦發出【極鷹派】言論: 年底前利率應升至 3.5％，照以往邏輯，美股應該大跌，但為何昨日能震盪走高？！主因就是筆者所說: VIX 遇壓，連 2 日留長上影線回跌，所以美股反彈，台股同步跟進反彈，但需留意加權日 KD 尚未黃金交叉，加上台幣續貶，反彈還不穩定，稱之為: 多頭尚未成功！同志仍須努力。

行情雖然反彈，但電子股日 KD 持續死亡交叉，弱勢整理，破線破型態，籌碼較亂股，明顯反彈較無力，如矽晶圓: 台勝科 (3532-TW)、合晶(6182-TW)，PA 三雄: 穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)、全新(2455-TW) 持續補跌，記憶體: 華邦電 (2344-TW)、南亞科(2408-TW)，面板驅動 IC: 敦泰(3545-TW)、聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)，手機概念股也同樣弱勢，如聯發科(2454-TW)、大立光(3008-TW) 逢反彈遇壓，都需先出場一趟！

而電子股能否守住 3 月 16 日低點，端看台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)。(相關行情可看【東森財經 57 台精彩連線)https://youtu.be/DF2z8iJ158E

而大盤無量，金融傳產與電子，資金排擠效應明顯，電子弱，傳金就強！

【農糧概念股】

東鹼 (1708-TW)、惠光(6508-TW) 漲停、台肥 (1722-TW) 上漲，如前日所提東鹼 (1708-TW)、惠光(6508-TW) 可沿 10MA 操作，今日印證，亮燈漲停。主因國際股市【NTR】、【MOS】上漲帶動相關類股上漲，包括全宇生技 (4148-TW) 也攻上漲停，都可依今日低點作為防守點，持續觀察。

【航運】

今日漲上來了，很多開始討論了，主因: 台驊投控 (2636-TW) 再次出手買長榮 (2603-TW)，筆者先前就指出【航運】量縮且討論度低，加上日 KD 黃金交叉就是要漲。長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 通通上漲。目前觀察: 台驊投控 (2636-TW) 將持續「逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕」，持有 1,500 張 2603 長榮，總計斥資 1.92 億元，均價換算每股為 128.5 元，而本波有來到這價位的時間點，僅 3 月 28 日及 4 月 7 日，恰巧為本波低?！可持續追蹤德魯裡報價 (本周跌幅收斂 - 1.4%) 和上海集散箱指數 (周五公布)，而整體航運股看法不變，還是以長榮航(2618-TW) 為指標股，觀察下周有無突破波段高 35.8 元！相關行情及題材概念股所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/Qn6vErw2few

美股怎麼了? 台股怎麼辦?

TESLA 德州工廠開幕 Cybertruck 和當地製造 Model Y 驚喜現身，伴隨 model3 漲價，股價回測跳空缺口後就是續漲，對應到台股的就是…

【整流二極體】

強勢股德微 (3675-TW) 創歷史高後，聰明融券進場，尚未回補，短線不宜追，靜待震盪後留意買點，而同族群台半(5425-TW)、朋程(8255-TW)，籌碼較佳，震盪可先留意。

充電樁不夠 ，趕不上電動車需求【充電樁概念股】包含: 鴻碩 (3092-TW)、中探針(6217-TW)、飛宏(2457-TW):360KW 快速充電(亞洲最大功率) 陸續啟用、通過歐洲汽車大廠福斯充電樁認證、鴻海積極推動 MIH 聯盟等。

亞馬遜 Amazon 日 K 留下影線，沃爾瑪 Walmartc 好到開始調漲送貨司機起薪 ，高達 11 萬美元，股價連日上漲，對應到台股的就是先前看好的元太 (8069-TW)，股價回測 3 月 24 日長紅棒後續攻，同集團的晶宏(3141-TW) 也可留意，配合沃爾瑪 Walmart 有上萬間門市【電子標籤概念股】，歐洲最大零售商 Schwarz 也將跟(前 2 月 EPS1.91 元，去年第一季 1.12 元)。

下周可留意股:

康普 (4739-TW) 具備【電動車電池】、【特用化學】、【化學肥料】等概念題材，主要業務以四大產品為主，包括氧化觸媒、動力電池材料、化學肥料以及特用化學。股價摜破 20MA，投信進場卡位，震盪留意買點。

元晶 (6443-TW) 具備【太陽能】+【電動車】+【低軌衛星】題材

: 公布 3 月營收年增 66.64%，累計第 1 季營收較去年同期成長 76%。展望 4 月將有一條生產 440 瓦的模組新線量產，總產能達 1.2GW，7 月還有一條 540 瓦的模組新線量產，屆時總產能將達 1.5GW，震盪留意買點！

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