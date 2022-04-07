永豐銀一名同仁確診新冠肺炎 萬華分行全面清消、正常營運

國內疫情近日大舉反撲，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (7) 日驚傳確診案例，該行萬華分行 1 名同仁經檢疫後確診為新冠肺炎陽性，為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，昨日晚間已針對辦公區域、營業廳全面消毒，今日起，萬華分行同仁全數自主居家隔離，並調派鄰近分行同仁進駐，維持正常營運不中斷，落實「防疫最優先、員工最重要、服務要持續」三大目標。

獲悉銀行同仁確診後，母公司永豐金控防疫通報中心立即啟動相關防疫應變措施，依規通報金管會等相關主管機關。

因應疫情現況，永豐銀行全台各分行櫃檯除既有隔板等防護外，也加配手套等防疫物資防杜感染風險，各營業據點持續加強清消，增配酒精等防疫物資；外賓或訪客進出各辦公大樓維持實聯制，各項業務活動均要求保持社交距離；全行遠距辦公設備（WVD；Windows Azure Virtual Desktop 虛擬桌面）、異地備援機制與人員分組均已規劃，後續依疫情發展狀況可隨時啟動。

為鼓勵施打疫苗，永豐銀行指出，給予同仁施打每劑 COVID-19 疫苗 2 天有薪接種假，同仁可依衛生福利部中央指揮中心公告及各醫療院所開放的時程接種，以促進辦公環境達群體免疫；同時為強化防疫工作，永豐金控已設置防疫長並建立專責小組，統籌國內、外據點各項營運不中斷措施、員工健康通報管理、衛生及環境安全維護與防疫物資管理及資訊備支援等工作，規劃並調度防疫工作與資源。