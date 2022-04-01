弘憶股今年車用產品業績數倍增 全年多產品續揚

IC 通路商弘憶股 (3312-TW) 今 (1) 日召開法說會，公司表示，今年各類產品包括 Wi-Fi 5/6、乙太網、交換器、筆電、車載等應用將持續成長，尤其在車載應用，在客戶積極導入下，車用業績將較去年成長倍數以上。

弘憶股指出，現今 Wi-Fi 5 需求仍大於供給，Wi-Fi 6 今年在各應用的滲透率也持續增加，PC 滲透率估達 50-60%，路由器約 40%；乙太網方面，PC、網通市場主要推廣 1G、2.5G，看好未來在寬頻領域的應用興起，規格將持續往 5G、10G 靠攏。

觀察中國標案市場，去年 PON 出貨量達 1 億台以上，今年估持續成長，規格仍以 2.5G 居多，不過，今年 10G PON 占運營商標案比重達 10%，相較去年不到 6%，10G PON 正進入高速成長階段，預估 2023 年 10G 與 2.5G 比例達 40% 比 60%。

電腦與周邊應用，弘憶股強調，儘管近來研調下修銷售預估，但公司自身除了既有大型的 ODM/OEM 客戶，去年產品也獲得許多筆電客戶導入，加上在大品牌、白牌市占率同步提升，因此對於今年筆電市場的看法會相對樂觀。

弘憶股表示，由於今年主要成長動能來自商用電腦，因其規格要求較高，隨著零組件規格提升，也有助提升營收；交換器方面，不只今年上半年供不應求，甚至今年全年仍會維持需求大於供給，主軸也會轉往 2.5G、10G 發展。

車用乙太網方面，弘憶股引用數據，指出新能源車 2020 年銷量約 290 萬台，2032 年將成長至 4730 萬台，滲透率也自 4.2% 提升至 44.6%，由於車內所有控制單元都須仰賴乙太網路做為溝通橋樑，因此今年相關業績將成長數倍之多。