美琪瑪擴充回收、高附加價值產線 今年獲利結構再優化

正極材料上游業者美琪瑪 (4721-TW) 今 (1) 日召開法說會，執行副總蔡文勳指出，美琪瑪今年將瞄準回收、高附加價值的產線進行擴充，看好在貴金屬價格攀升的背景下，有助毛利率、獲利結構雙雙優化。

美琪瑪共兩大業務，包括 PTA 氧化觸媒、電池正極材原料，去年營收比重約 49%、51%，蔡文勳預期，依據過往經驗，今年兩大業務比重約與往年相當。

針對 3 月鎳價飆漲，蔡文勳補充，鎳價已逐步趨穩，與客戶合約都照舊，美琪瑪也可將貴金屬價格轉嫁給客戶，目前客戶需求並未受俄烏戰爭影響，也持續接觸新客戶。

蔡文勳指出，全球正迎來第三波交通革命，第一波為馬車、第二波是燃油車、第三波則是電動車，2021-2025 年電動車銷量會從 532 萬台，提升至 1688 萬台，平均年增幅是 43%，若從新出廠電動車的比重來看，2020 年僅 3%，2035 年將過半、達 59%，2040 年更達 75%，已觀察到所有車廠都暫停研發燃油車，轉向投入電動車。

針對國際競爭情形，蔡文勳強調，美琪瑪在全球設廠經驗近 30 年，策略為全球佈局、在地經營，因此在國際競爭方面，美琪瑪較其他業者有更多經驗，看好自家競爭力；美琪瑪現今在全球共 8 個廠，包括台灣、中國、泰國、印尼、馬來西亞、韓國等。

PTA 氧化觸媒方面，美琪瑪目前已開發出第四代低腐性的液態觸媒 CMB，並在台灣、中國取得專利，正等待美國認證，出貨地點以台灣為主，比重占 41%，看好隨著各地 PTA 客戶持續擴充產線，美琪瑪也將因應客戶需求提高產量。