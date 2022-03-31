內線交易案二審判決逆轉 歐付寶董座將提上訴

歐買尬 (3687-TW) 集團創辦人暨歐付寶 (6878-TW) 董事長林一泓，先前遭檢方依證交法內線交易罪起訴，法院一審宣判無罪，不過，檢方上訴後，高等法院今 (31) 日判決逆轉，改判刑 6 年，沒收不法所得 403 萬餘元；林一泓表示，對二審判決結果感到相當遺憾，將依法提起上訴。

林一泓表示，一審法官已對各種可能疑點抽絲剝繭判斷，最後證明遭冤枉，企業經營是長久的，沒有任何理由要賣股票，來規避短期股價損失，強調並未進行內線交易，將依法提出上訴，仍相信法院會還給自己清白。

林一泓 1999 年創立遊戲公司歐買尬，經營線上遊戲代理營運、遊戲自主研發、遊戲共同開發、第三方遊戲平台、電子支付等業務，於 2011 年上櫃，之後又買下綠界科技、成立歐付寶。

判決指出，林一泓擔任歐買尬董事長兼總經理期間，公司與中國海航集團訂有 3000 萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金。

不過，2012 年 8、9 月，林一泓已知簽訂網路遊戲許可協議在第三、四階段產生無法履約風險，中國海航集團將無法依約給付權利金，恐嚴重影響公司營收，為避免影響股價，提前出脫上千張持股，避損 6355 多萬元，涉嫌內線交易。

檢方發動搜索後，在 2018 年間提起公訴，法院一審認為，歐買尬與中國海航集團協議無法履行，確屬重大消息，但無法證明賣股時，此訊息已明確，因此 2019 年判決無罪，檢方不服上訴高等法院。高院審理認定林一泓涉犯內線交易罪證明確，今日上午改判 6 年徒刑，還可上訴。