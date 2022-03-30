加州法官批准動視暴雪以1800萬美元和解性騷擾訴訟

一名加州法官表示，她將批准電子遊戲巨頭動視暴雪 (ATVI-US) 與美國平等就業機會委員會 (EEOC) 之間的訴訟案和解。

該案源於聯邦機構在經過長達數年的調查後於 9 月提出告訴，指控動視暴雪的員工遭受嚴重的性騷擾和懷孕歧視，並且該公司對投訴的員工進行了報復。

和解內容包括為從 2016 年 9 月 1 日開始在該公司工作的合格索賠者提供 1800 萬美元的資金。

動視暴雪 CEO 柯提克 (Bobby Kotick) 發表聲明表示，「我們的目標是讓動視暴雪成為產業典範，將繼續專注於消除工作場所的騷擾和歧視。」「法院批准這項和解是確保我們的員工在遭受任何形式的騷擾或報復時，保有重要的聲討機制。」

EEOC 的訴訟只是該公司最近因其所謂的不良職場文化而面臨的訴訟之一。加州公平就業和住房局 (DFEH) 也起訴該公司違反同工同酬、性別歧視和性騷擾。

根據法院文件，DFEH 曾試圖介入此案，但被法官駁回。申請從 EEOC 和解中獲得資金的索賠者須放棄 DFEH 訴訟中任何金錢救濟的權利。

該公司還面臨美國證券交易委員會 (SEC) 對其處理性騷擾和歧視指控的調查。

動視暴雪目前正等待近 690 億美元的價格被微軟 (MSFT-US) 收購。該交易仍在等待聯邦機構批准。