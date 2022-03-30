嵌入式金融商機上看2300億美元 阿爾發推機器人理財2.0

阿爾發投顧看準嵌入式金融市場上看 2300 億美元的商機，今 (30) 日宣布推出機器人理財 2.0，將整體服務拆分成碎片化，使服務更能契合各平台及其使用者需求，提高跨業、跨機構合作力道。

自阿爾發投顧推出理財機器人後，便持續與不同產業及通路合作，將機器人理財服務推向大眾，今年 3 月阿爾發投顧在原本 3 大模組之外，再推出新的模組 —— 投資健檢。

所謂投資健檢模組，主要是讓使用者可以快速便捷的診斷自身投資組合，了解投資績效、風險和成本，最後給出建議並提供後續諮詢服務，投資健檢服務展現嵌入式金融特點，可融入各平台場景，並可依不同平台需求專屬訂製，使消費者可隨時檢視投資狀況。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，近年來嵌入式金融 (Embedded Finance)、場景金融等名詞被廣泛討論，2016 年到 2021 年創投公司投資嵌入式金融市場，資金從 8900 萬美元成長近 50 倍，來到 42 億 5000 萬美元；根據私募股權公司 Lightyear Capital 預估，嵌入式金融於 2025 年能為金融服務業者提供額外 2300 億美元收入。

陳志彥說明，正因為結合場景金融及微服務，讓金融服務無處不在，受惠於 API 串接，讓非金融平台有更多的機會可以與金融科技公司對接，而這樣的改變也讓金融服務更加貼近大眾生活。

陳志彥指出，阿爾發投顧未來致力於打造民眾的金融資產整合平台，成為民眾個人的全方位金錢管家，讓收支管理、資產負債計算、投資健檢及退休規劃皆能在阿爾發投顧的平台上完整的分析與管理。