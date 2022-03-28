外資期現貨不同調 偏愛金融調節面板 這5檔ETF也遭提款

三大法人今 (28) 聯手賣超台股 136 億元，其中外資賣超 125 億元，但台指期淨空單水位下降 2246 口至 8476 口，期現貨不同調。個股方面，外資偏愛金融族群；賣超除調節面板及台積電外，也大賣元大台灣 50 等 5 檔 ETF。

外資賣超較多是面板三傑友達 1.62 萬張、群創 9222 張、彩晶 7113 張，並賣超華新集團華邦電 5908 張、華新 4057 張，其餘也賣超元大金 7359 張、大同 3892 張、陽明 3242 張，以及飛宏、神達各 3000 張。

值得注意的是，外資也大舉調節元大台灣 50、國泰永續高股息、國泰台灣 5G+、中信關鍵半導體等 ETF，外資都大賣 5000 張以上，富邦特選高股息也有 4828 張。

買超方面，外資今日大買金融股，包含新光金 1.16 萬張、台企銀 1.02 萬張、開發金 8798 張、中信金 8559 張、兆豐金 7023 張、永豐金、玉山金等各逾 4000 張；外資也買超航空雙雄華航 7276 張、長榮航 6530 張。

外資也買超金寶 5333 張、中工 4107 張較多，元太、智原，以及中鋼也分別獲買超逾 3000 張。

投信買超最多則是東鹼 3083 張，以及台半 2910 張、聯電 2019 張、欣興 1685 張，並買超開發金、新光鋼、兆豐金 1100 張以上，以及中鴻、奇鋐超過千張。

投信賣超最多是合晶 8964 張，其次為長榮 4530 張、華邦電 3566 張、台勝科 2000 張、貿聯 - KY 1198 張，友達、文曄、裕民等也是投信調節較多的個股。