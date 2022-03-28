30期分期零利率搶卡友 Gogoro聯名卡動卡率突破8成

鞏固 Gogoro 聯名卡，兆豐銀行近期推出 30 期零利率購車優惠，此舉也成功拉抬有效卡率至 86.3%，超越全行平均動卡率 60%，該聯名卡的流通卡量也突破 10 萬大關。

兆豐銀行與台灣電動機車霸主睿能創意攜手合作至今，祭出車主最關心的電池月租費 5% 回饋為號召，回饋範圍更拓展至整個 PBGN 聯盟 (Powered by Gogoro Network)，因此包括 Yamaha、宏佳騰、PGO、台鈴機車與中華汽車等品牌的電動機車都能靠「Gogoro 聯名卡」獲得 5% 電池資費回饋。

為吸引更多新卡友，兆豐銀今年加碼 10% 回饋首刷禮，更讓電池月租費回饋可以一舉衝高至 15%。

此外，Goshare 共享機車的愛用者同樣可以藉由申辦「Gogoro 聯名卡」獲得趟趟最高 25% 的騎乘回饋，年底前首次辦卡還能享有 4 大數位權益保障，包括：1. 手機保險保障可享意外損壞及竊盜險、2. 全球電子商務購物未送達或損壞保障、3. 意外毀損或失竊之購物保障以及 4. 十天 3GB 全球 150 多個國家超過 580 家電信公司的數據漫遊服務。

根據 2021 年 Yahoo 電動車大調查顯示，未來三年有計畫購買機車者，高達 8 成都考慮要購買電動機車，而在電動機車品牌知名度排行榜，又以 Gogoro 以 85% 勇奪第一名，除了時尚簡約的外型成功收服年輕族群外，能與其他電動機車品牌共享的 Gogoro Network 智慧電池交換平台也是拉高消費者接受度的關鍵。

