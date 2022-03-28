惠普看好混合式辦公商機 同意以33億美元收購Poly

惠普（HP）周一（28 日）表示，將以每股 40 美元現金，包括債務總價為 33 億美元的交易，收購音訊與視訊產品製造商 Poly。惠普看好目前居家與遠端混合式的辦公型態，押寶電子產品業務。

該筆收購案對雙方皆有好處，惠普一直在找擴大公司外部設備業務的機會，而此次收購正是惠普往該領域邁出的第一步，此外惠普的規模可能有助 Poly 解決近期供應鏈問題，並讓其接觸到更廣泛的客戶。

惠普執行長 Enrique Lores 表示，隨視訊與音訊會議設備以及家用耳機市場不斷擴大，惠普在混合業務的成長看到「巨大商機」。

該觀點與 Poly 執行長 Dave Shull 一致，Shull 在最近一次的財報會議上表示，未來工作型態將保持居家與公司辦公的混合模式，雖然未來比例可能會產生變化，但模式上不會有太大改變。

惠普將以每股 40 美元現金，較 Poly 上周收盤價溢價約 53% 價格，包括債務的總價為 33 億美元交易收購 Poly，並預計在今年底前完成。該筆交易目前尚待 Poly 股東、監管部門批准。

此外，惠普表示這筆收購將能提振公司按非一般公認會計準則（non-GAAP）獲利，系望透過其商業與消費者銷售管道交叉銷售 Poly 產品，並將兩者產品相互結合增加銷售，預估到 2025 會計年度交產生 5 億美元的收入綜效。

完成收購後，Poly 將成為惠普個人系統部門的一部份，前者執行長將繼續留任團隊。

截稿前，惠普 (HPQ-US) 盤前股價下跌 2.11%，每股暫報 39 美元，Poly(Poly-US) 股價上漲 48.78%，每股暫報 38.98 美元。