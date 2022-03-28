〈遠傳併亞太電〉小股東不滿遭賤賣擬提告 亞太電：換股比例經雙方評估

遠傳 (4904-TW) 日前宣布併購亞太電 (3682-TW) 引發小股東不滿，近百名小股東籌組亞太電信自救會，抨擊亞太電董事會以低於淨值、折價近 2 成的價格賤賣給遠傳，將不排除提告，對此，亞太電今 (28) 日回應，換股比例經雙方協議與專家評估，對股東訴求予以尊重。

亞太電信自救會說明，亞太電董事會 2 月 25 日公告，將以 0.0934406 股換取遠傳股票 1 股，當天亞太電收盤價為 7.97 元，遠傳收盤價 69.3 元，折價幅度高達 18.75%，被併公司不是溢價收購，而是出現不合常理的折價購併，導致隔天亞太電股價大幅下跌。

自救會也質疑，亞太電去年第 4 季每股淨值 6.81 元，宣布收購當日亞太電收盤價為 7.97 元，換算收購每股價格僅 6.475 元，明顯低於市價及每股淨值。

自救會表示，亞太電 100 張以下的小股東約 12.5 萬人，期望匯集超過 12 萬小股東心聲反對此次合併案，要求 2 家公司董事會重新聘請第三方鑑價機構提出合理價格，維護所有亞太電信股東權益。

此外，小股東已寄發存證信函給獨立董事，希望對此次低價併購合理性給予回覆，以釐清法律責任歸屬，未來不排除針對董事會成員提告。

亞太電對此回應，本合併案換股比例，是經雙方檢視 110 年第 3 季和第 4 季財務報告，同時參酌公司營業狀況、股票市價及近期同業類似交易，與其他可能影響合併對價因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具的合理性意見書為基礎，協議訂定出合理的換股比例。

亞太電強調，針對股東提出的訴求，亞太電信予以尊重。