國泰CIP實習計畫錄取率僅4-5%

為培育優秀校園人才與金融科技產業接軌，國泰金控 (2882-TW) 及旗下子公司年度 CIP 實習計畫開跑，因為職缺有八大領域可以讓學生提前接軌職場，每年都吸引雪片般申請履歷，錄取率僅約 4-5%。

國泰金控及旗下子公司自 2005 年起舉辦實習生計畫，為全台最早的金融業暑期實習計畫，2011 年正式更名為國泰 CIP 實習計畫 Cathay Internship Program(CIP)，透過 「部門實務運作」與「專案任務」雙軌培訓機制，由專屬Ｍentor(導師) 帶領實習生參與部門業務及專案，幫助學生提前熟悉企業，與實務接軌，找出屬於自己的職涯方向。

國泰金 CIP 實習計畫藉由「專案計畫實務參與」及「豐富實習活動」雙重口碑，歷年吸引近上千名跨界學子爭相報名，迄今累計已培訓逾千位學生，且有 240 位正式進入國泰金控及旗下子公司工作，回任率達 21.8%。

國泰金控副總經理翁德雁表示，經過兩年疫情，許多產業與中小企業營運受到影響，也連帶減少青年學生的就業與職涯探索機會，國泰的 CIP 計畫提供豐富資源，今年以「找尋職涯座標」為概念，實習職缺分為數位金融、營運企劃、財務金融、資訊專才、數理精算、核保理賠、不動產及醫療科技八大領域。

翁德雁表示，國泰 CIP 計畫從國泰永續策略三大主軸中的『培力』出發，幫助學生縮短學用落差，培養職場軟、硬實力；開辦以來每年皆報名踴躍，去年超過 2400 位優秀學生競爭，最後錄取 113 位，錄取率僅 4.7％。

除了讓 CIP 參與部門實務運作與專案任務，國泰 CIP 計畫亦強調讓實習生學習企業社會責任及培養社交能力。國泰 CIP 計畫不限本科系及學經歷，凡對金融業有興趣，海、內外準大三以上及 (準) 碩士在校生，都可在 4 月 18 日前遞件履歷。