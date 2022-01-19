南山人壽再捐840萬贊助東吳大學「精算大數據研究中心」

南山人壽為持續培育國內保險科技相關人才，今 (19) 日宣佈，沿續 2018 年起的合作，再度每年投入新臺幣 280 萬元，共計 840 萬元捐贈研究經費予東吳大學「精算大數據研究中心」下一個三年，也同時繼續資助財務工程與精算數學系「保險菁英培育獎學金」，共同推動保險科技之創新發展、促進產學合作並培養新一代保險精算技術與人才。

透過連續三年來的合作，南山人壽藉由研究中心的研究成果，陸續推出三款新式癌症醫療保險商品，服務更多客戶；同時，也透過研究中心在健康數據與人工智能領域上的專業研究，推出保險保障、外溢回饋及線上健康管理的商品與服務組合，為三高族群提供更貼近需求的保障與服務。

大數據時代來臨，如何借助數據分析開展保險業精準行銷的第一步，協助銷售人員提昇以保戶體驗為中心的服務，甚至作為設計新保險商品的參考，也成為保險業者的重要課題之一。

南山人壽代理總經理范文偉表示，南山人壽持續精進保險商品的研發，今年更積極全面性推展數位化服務，不但利用大數據分析，了解保戶的保險商品需求及偏好使用的銷售管道，以提供更精準的保險服務予保戶，也透過更優質的數位平台與訓練，培育由投保到服務一條龍式之數位業務人才，以因應未來的科技趨勢。

南山人壽期待透過持續贊助東吳大學的研究中心，能夠不斷地推動國內外以財務工程、保險精算及大數據分析的產業學術合作，並整合金融科技、人工智能等先進領域，繼續為未來的保險科技而努力。

東吳財精系在「財務工程」、「保險精算」兩個領域上，以卓越的教學及研究成果為名，南山人壽期待透過研究中心的持續贊助，能夠繼續提升大數據在保險領域的應用與創新，培養出新一代保險精算人才。而南山人壽為嘉惠有志專精於保險、統計及資訊等專業領域的優秀年輕學子，也持續設置獎勵學金，補助學費及就學學生的生活補助，讓年輕學子有機會將所學發揮更大效益，協助孕育新一代技術人才，也希望吸引優質數據分析人才加入南山人壽的行列。

南山人壽持續重視人才培育與養成，除了與東吳大學的合作，也有與台灣大學財務金融學系合作開設「壽險經營管理實務研討」專班、陽明交大資訊管理與財務金融學系研究所合作，藉由專業知識的分享來吸引非保險精算科系優秀學生投入壽險產業。在邁入數位金融時代之際，南山人壽期望透過企業與學術界的產學合作，激盪出產業創新的火花，更希望除了鼓勵優秀之專業人才與創新技術外，也能夠持續提供更超越客戶期待的產品與服務，共創雙贏。