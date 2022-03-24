映泰去年本業終結連三年虧損 每股賺2.03元創12年高

板卡廠映泰 (2399-TW) 今 (24) 日公布去年財報，受惠宅經濟動能延續，帶動主板、顯卡等需求強勁，映泰去年本業終結連三年虧損，稅後純益達 3.61 億元，年增 148.2%，每股純益達 2.03 元，攀上近 12 年新高。
映泰去年第四季營收 8.62 億元，季增 26.86%、年增 44.36%，毛利率 17.06%，季減 2.55 個百分點、年增 2.51 個百分點，營益率 9.7%，季增 1.6 個百分點、年增 8.39 個百分點，稅後純益 8673.5 萬元，季增 48.34%、年增 141.53%，每股純益 0.49 元。
累計映泰去年營收 27.74 億元、年增 31.8%，毛利率 18.74%、年增 6.7 個百分點，營益率 7.81%，本業由去年虧轉盈，稅後純益達 3.61 億元、年增 148.2%，淨利率 13.03%，年增 6.11 個百分點，每股純益 2.03 元，攀上近 12 年新高。
展望今年，法人認為，隨著今年 CPU 供貨吃緊狀況逐步改善，加上英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 等新品接棒推出下，有利 PC DIY 市場需求回溫，映泰營運可望逐步加溫，顯卡方面則還要關注加密貨幣市場變化，不過既有電競需求仍可望支撐一定需求。