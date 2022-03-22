產業價值鏈資訊平台 新增前瞻科技、數位科技二大主題

櫃買中心針對近年關注度較高與熱門的議題如元宇宙、低軌衛星等，於產業價值鏈資訊平台新增 2 大主題，共 9 個產業鏈，分別為前瞻科技 (太空衛星科技) 與數位科技 (雲端運算、人工智慧、區塊鏈、資訊安全、大數據、體驗科技、運動科技、金融科技)，平台內容涵蓋台灣全部的上市、上櫃、興櫃、創櫃掛牌企業及外國知名同業等資訊，供各界進行產業研究分析時參考。

櫃買中心表示，為使投資人更清楚瞭解各掛牌公司於產業之上中下游價值鏈的地位，櫃買中心自 2010 年起建置產業價值鏈資訊平台，揭露上櫃、興櫃公司所屬產業及公司資訊，方便投資人查閱各產業相關掛牌公司族群、每一產業鏈的個別公司財務業務基本資訊，並提供相關產業介紹、政府產業政策等總體產業訊息。

櫃買中心指出，平台推出以來深獲投資人好評，自 2014 年起陸續加入上市公司，2015 年起又增加 500 家以上具代表性的外國知名企業名單列入各產業鏈類別中，另於 2017 年配合綠能科技產業推動，將「綠色能源」細分為節能、創能、儲能及智慧系統整合等 4 大主軸。

櫃買中心強調，產業價值鏈資訊平台不但有助於市場參與者更深入了解公司，同時也可提供企業透過價值鏈及產業群聚效應的發揮，能讓台灣資本市場掛牌的公司更具競爭力。

櫃買中心指出，本次新增前瞻科技與數位科技 2 大主題後，該平台總計有 30 大項產業鏈類別，投資人除可以迅速查閱公司所屬產業的總體面資訊，包括「產業簡介」、「政府相關產業政策」，另可查詢各公司的「基本資料」、「經營理念」、「產品介紹」、「經營實績或得獎記錄」、「企業社會責任」、「近期活動與訊息」等個體面資訊。

櫃買中心說明，查詢方式除可依產業族群類別瀏覽，也可直接輸入公司股票代號或名稱等方式，搜尋欲查詢的產業別或公司別相關資訊，此平台有助於迅速掌握公司在產業鏈的位置、相關同業公司及所屬產業之上中下游關係。