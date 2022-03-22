〈樺漢法說〉在手訂單續創高 全年營收及獲利高雙位數成長

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (22) 日召開法說，在品牌、系統整合、設計製造三大事業成長下，目前在手訂單續創歷史新高，BB Ratio 保持在 1.25-1.27，公司看好，不只第一季營收保持良好成長動能，全年營收及獲利更可望年增高雙位數。

樺漢表示，5G 傳輸、雲端運算、人工智慧 (AI) 等發展，推進物聯網普及化，加上全球減排趨勢，都推升企業持續進行設備擴充與升級，也帶動相關需求浮現。

而因應 AIoT 趨勢，樺漢也以「3+3 雲地整合 混合雲服務」、「雲化 ESG」二大主軸，匯整全球 AIoT 資訊，提供工商業用戶使用，公司目標 2025 年在全球 AIoT 市佔要達 5%。

另外，樺漢也與合作夥伴全力衝刺「工業元宇宙」，目標 2030 年成為工業元宇宙 (Open AIoT Cloud Platform) 全球前五大企業。

樺漢表示，「3+3 雲地整合 混合雲服務」，是將 AIoT 硬軟整合進行標準、模組與平台化，結合雲端、智能與服務化技術，聚焦在智能工廠、智慧城市等相關應用領域。

「雲化 ESG 賦能科技」則包含 AIoT 設備裝置，進行碳排放收集與追蹤、導入雲端平台解決方案，包括產業去碳化、綠建築與高效能製造等，協助企業減少碳稅支出。