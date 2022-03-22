好樂迪超額配息+現金減資 每股可領2元

連鎖 KTV 業者好樂迪 (9943-TW) 今 (22) 日公布去年財報，稅後純益 0.63 億元，在本土疫情衝擊下，全年仍穩住獲利，每股純益 0.43 元，董事會通過擬超額配發現金股利 0.5 元，並決議進行現金減資 15%，可退還股東每股現金 1.5 元，合計股東每股可拿回 2 元。

去年受本土疫情衝擊，好樂迪配合政府防疫政策停業 5 個月，前三季呈現虧損，但第四季受惠於消費復甦，全年轉虧為盈，稅後純益 0.63 億元，年減 90%。

對於此次減資，好樂迪說明，由於長期以來獲利穩定，營業活動現金流量亦呈現穩健流入，為調整資本結構進一步提升股東權益報酬率，因而董事會乃決議辦理現金減資作業。

好樂迪實收資本額為 14.73 億元，每股面額 10 元，合計發行股份為 147,317,600 股，擬依公司法第 168 條規定減少資本 2.21 億元，銷除股數 22,097,640 股，減資比率為 15%，每股退還現金 1.5 元。

減資後，好樂迪實收股份總數為 125,219,960 股，每股面額 10 元，實收資本額為 12.52 億元。

展望後市，好樂迪說明，由於日前在宜蘭買下 2 個物業，分別位於羅東和礁溪，今年底前有望開出 2 個新營業據點，屆時全台總店點將達 54 家。