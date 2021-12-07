歐洲客戶布局擴大啟動追單 瑞基本月營收有望攀今年最高

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 表示，新冠檢測試劑需求已成為常態，隨著歐洲客戶布局擴大，近期啟動追單，看好 12 月營收有望攀今年最高，明年則有機會取得巴西、日本認證，營收再走揚。

瑞基新冠病毒檢測相關產品，營收比重攀升至逾 7 成，公司提到，歐洲營收占比仍低，拓展速度不如東北亞快速，不過近期代理商擴展當地客戶，下單量較過去提升，預計本月陸續出貨。

其他市場方面，瑞基預期，明年有望取得日本、巴西醫材進口認證，取得認證後即可開始鋪貨，看好兩大市場將成明年營運主要成長動能，另外中南美市場對核酸檢測 (PCR) 應用接受度提升，也將有小量貢獻。

法人認為，在歐洲客戶啟動追單下，本月營收有望優於去年同期，並站上全年最高，明年則看好日本與巴西取得認證後，推升營收攀升。

瑞基明年啟動組織調整，將朝三大方向發展，包括人病新冠檢測、畜產與伴侶動物健康管理，以及精準醫療，其中，人病新冠檢測方面，儘管疫情趨緩，不過搭機、進出特殊場域需要陰性證明，居家快篩後仍須 PCR 驗證，整體檢測將成常態性需求。

精準醫療部分，瑞基規劃整合外部資源，建立商業合作夥伴模式，拓展精準醫療的次世代定序 (NGS) 相關應用。

瑞基營收比重方面，東北亞占 42.34%、東南亞占 38.13%、中東占 7.35%、中國占 6.8%、中南美非占 4.84%。