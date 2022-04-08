大成鋼德州廠年底前全線滿載 客戶瘋搶新產能

鋁捲板及不銹鋼通路龍頭大成鋼 (2027-TW) 3 月營收首度跨越百億元，創歷史新高，受惠美國鋁捲板仍供不應求，大成鋼德州廠全年產能已全數被搶購一空，客戶甚至已在搶還沒開出的新產能，公司認為，供需吃緊趨勢不變下，全年營運將續創新高。

大成鋼 3 月營收 121.53 億元，月增 35.1%、年增 49.9%；第一季營收 301.94 億元，單季也首度突破百億元，季增 23.6%、年增 43.6%；公司說明，主要是工作天數增加、進入旺季以及價格高檔、運輸較順，推動營收表現。

大成鋼表示，美國鋁捲板進口量因反傾銷政策受到限縮，但國內產能依舊不足，無法填補進口量減的缺口，今年供需吃緊趨勢不變，此外，俄烏戰爭導致全球對鋁供應的疑慮，大成鋼表示，全球鋁供需情況本來就吃緊，加上美國鋁捲板仍是賣方市場，德州廠擁有在地供應優勢，吸引客戶上門訂購產能。

目前大成鋼鋁捲板出貨維持高檔，平均日出貨 1500 噸、每月出貨 2.5 萬噸以上，其中，德州廠月產 1.3 萬噸，就占了一半，但到今年底的產能已全被客戶包下，第二季去瓶頸化工程完工後，產能可增加 5000 噸，也已經有客戶在搶訂。

在需求暢旺下，大成鋼德州廠也啟動擴產計畫，預計明年年中開出，月產產能可望再增加 1.3 萬噸，突破 3 萬噸。

另外，美國總統拜登推動「購買美國貨」(Buy American) 政策，要求聯邦政府採購品的國產化比重自今年起逐年提高，大成鋼認為，公司鋁捲板主要多應用在大宗工業，德州廠將是美國推動國產化、擴大基礎建設的最大受惠者。

大成鋼去年稅後純益 96.73 億元，創歷史新高，每股純益 5.76 元則為次高，法人預估，大成鋼今年營收將輕鬆跨越千億大關，在鋁、不銹鋼價格有撐下，純益可望續向上，每股純益也將突破歷史新高。