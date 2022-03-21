【袁志峰專欄】中美關係改善，港股反彈持續

今日推介 - 安踏體育 (2020), 上日收市 $100.8

1) 股市前景

港股急漲 2 日後上周五温和調整，成交減少。全周計，恒指及恒生科指分别升 4.2% 及 5.6%，扭轉連跌 4 周的下跌浪。周五晚中美領導人電話會議釋出善意，有助舒緩兩國緊張關係，預期港股反彈可持續，幅度視乎會後兩國採取的具體行動。未來 2 星期是公布業績高峰期，估值合理的績優股可看高一線。

今天推介是安踏體育 (2020) — 國內體育用品龍頭企業，年初發盈喜，預期 2021 年度盈利增長不少於 45%，等同盈利不低於 74.8 億元人民幣，現價對應 2021 年度市盈率 29 倍，估值合理。公司明日將公布 2021 年度業績。3 月以來，股價跌 15%，跑輸恒指 10%。建議買入，目標價 120 元，止損價 95 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 268 點，早盤遇沽壓，最多曾跌 579 點，午後強力反彈，最多曾倒升 145 點，尾市回軟，收報 21412 點，跌 88 點或 0.4%。成交額按日減 21% 至 2367 億元，2 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金轉淨買入約 28 億元，李寧 (2331)、融創中國 (1918) 及藥明生物 (2269) 錄得 12.1、4.2 及 2.5 億元淨買入，騰訊 (700)、建設銀行 (939) 及比亞迪 (1211) 錄得 3.6、2.6 及 1.7 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 502 億元，2 月淨買入 46 億元。全周計，恒指升 4.2%。

藍籌股 39 升 26 跌 1 持平。中國平安 (2318) 及金沙中國 (1928) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。銀河娛樂 (27)、長和 (1)、九龍倉置業 (1997)、新世界發展 (17) 及中海油 (883) 升逾 3%。長實集團 (1113)、恒基地産 (12)、中移動 (941) 及中國人壽 (2628) 升逾 2%。中石化 (386) 及中國聯通 (762) 升近 2%。藥明生物 (2269)、李寧 (2331) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。新奥能源 (2688) 及京東 (9618) 跌逾 4%。安踏體育 (2020)、阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 3%。華潤啤酒 (291)、申洲國際 (2313) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.9%，收報 4484 點，成份股 7 升 22 跌 1 持平。大型科技股領跌，京東 (9618) 跌逾 4%，阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 3%，騰訊 (700)、美團 (3690) 及網易 (9999) 跌逾 2%。嗶哩嗶哩 (9626) 及明源雲 (909) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。其次是閱文集團 (772) 及金蝶國際 (268) 跌逾 5%。舜宇光學 (2382)、比亞迪電子 (285)、京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。百度 (9988) 及 ASM 太平洋 (522) 漲逾 6% 及 5%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 3% 及 1%。全周計，恒生科指升 5.6%。

板塊方面，本地地產、內險、石油、電動車、濠賭、教育、煤炭、有色金屬、航運、餐飲及電訊股逆市上升，漲幅居前。永利澳門 (1128) 及澳博 (880) 漲逾 8% 及 7%。中教控股 (839)、希望教育 (1765) 及宇華教育 (6169) 升 6%-8%。兗礦資源 (1171) 及中煤能源 (1898) 漲逾 5% 及 3%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升逾 4% 及 3%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升逾 4% 及 3%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 漲逾 4% 及 1%。中移動 (941) 及中國電信 (728) 升近 3%。

大型科技股、線上醫療、體育用品、手機零件、物管、乳製品、遊戲、生物科技及燃氣股跑輸大市，跌幅居前。雅生活服務 (3319)、融創服務 (1516) 及世茂服務 (873) 跌 7%11%。澳優 (1717) 跌逾 8%。IGG(799) 及心動公司 (2400) 跌逾 6% 及 4%。藥明生物 (2269)、全斯瑞生物(1548) 及信達生物 (1801) 跌 4%-6%。新奥能源 (2688)、華潤燃氣(1193) 及中國燃氣 (384) 跌 3%-4%。

周五上証指數小幅低開，早盤窄幅震盪，最多曾跌 0.5%，午後輾轉上揚，最多曾倒升 1.4%，收報 3251.07 點，升 1.1%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 9900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2900 億元。滬深股通北向資金淨買入約 85 億元，3 月以來淨賣出 507 億元，2 月淨買入 40 億元。全周計，上証指數跌 1.8%，深証成指跌 1.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

習近平周五晚與拜登視像通話。新華社報道，拜登重申美國不尋求與中國打新冷戰，不支持台獨，無意與中國發生衝突。(信報)

4) 個股訊息

外電報道，中國監管部門考慮要求騰訊 (700) 把微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付申請單獨的支付牌照。知情人士指出，監管層正考慮是否需要把微信支付和社交平台分開運營。(信報)

招商銀行 (3968) 公布全年業績，淨利息收入及中間收入均錄得雙位數升幅，帶動純利按年增長 23.2%，達 1199.22 億元 (人民幣．下同)。每股盈利為 4.61 元，升 21.6%；每股派息 1.522 元，按年多 21.5%；派息比率為 33%，與 2020 年相若。(信報)

內地體育用品商李寧 (2331) 去年錄得盈利 40.1 億元 (人民幣．下同)，按年飆 1.36 倍，每股盈利 160.1 分，急漲 131.3%，每股末期息 45.97 分，多派 124.5%。(信報)

新奧能源 (2688) 去年股東應佔溢利 77.55 億元 (人民幣．下同)，按年增長 23.5%；核心利潤上升 14.6%，達 71.54 億元。每股盈利 6.88 元；派末期息每股 2.11 港元，全年股息合共每股 2.7 港元，增加 11.6%。(信報)



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