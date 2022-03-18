今展科去年純益創高EPS 2.91元 擬配息1.7元近六年最佳

面板電感廠今展科 (6432-TW) 今 (18) 日公告去年財報，稅後純益 8803 萬元，年增 17.6%，寫歷史新高，每股純益 2.91 元；公司董事會也決議，每股擬配息 1.7 元，寫 6 年最佳，配發率約 58%，若以今日收盤價 38.1 元算，現金殖利率 4.5%。

今展科去年第四季營收 3.36 億元，季減 1.4%、年增 14.6%；毛利率 26.9%，季減 2.1 個百分點、年減 3.9 個百分點；營益率 4.7%，季減 3.8 個百分點、年減 6 個百分點，稅後純益 1597 萬元，季減 26.3%、年減 11%，每股純益 0.52 元。

今展科去年全年營收 13.64 億元，年增 24.4%；毛利率 28.9%，季減 1.1 個百分點；營益率 8.8%，季減 1.2 個百分點；今展科去年受惠面板市況延續，加上半導體代理產品線成長，帶動營收向上，雖然第四季市況回落以及庫存盤點等因素，但全年營運仍創高。

展望今年，今展科認為，雖然 WFH 需求退燒，導致筆電需求短期走弱，但預計下半年可望回升，而螢幕及顯示器需求持穩，加上布局已久的散熱，以及半導體銷售業務也可望逐步發酵，成為營運成長新動能。