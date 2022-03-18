自營、承銷獲利進補 券商2月獲利近50億元、月增逾4倍

台股 2 月交易天數減少、成交量下滑，但靠券商自營與承銷部位進補，全體券商 2 月稅後純益仍有近 50 億元獲利入袋，比前月大增 4.36 倍，累計前 2 月稅後純益 59.1 億元、年減逾 6 成。

根據證交所統計，2 月券商稅後純益共 49.83 億元，較 1 月增加 40.55 億元，月增幅 436.96%，進一步來看，主要靠自營與承銷部位獲利支撐，經紀業務則因交易量下滑，連帶拖累獲利表現。

2 月大盤成交量約 4.633 兆元，較上月減少 11.94%，證券商經紀手續費收入，經紀業務單月稅後純益 44.24 億元，較 1 月減少 2 成；而自營業務獲利由負轉正，單月稅後純益 13.33 億元。

另外，承銷業務 2 月獲利也較 1 月增加，單月稅後億 6.97 億元，較 1 月增加 13.89%。

根據證交所統計，今年前 2 月受加權股價指數下跌影響，使得證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退 71.38 億元、減幅 131.5%；承銷業務淨利則較去年同期成長 1.51 億元、年增幅 13.04%，全體證券商稅後淨利 59.1 億元，較去年同期衰退 94.72 億元、年增幅約 61.58%。