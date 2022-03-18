大摩分析師：特斯拉最終將會跨足製造飛行航空器

長期關注電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 的摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 推測，在該公司發展到下一個階段時，它的目標可能會是飛上天空。

他在最新報告中指出，「在我們看來，特斯拉在不久的將來應該會在都市型空中交通 (Urban Air Mobility, UAM) 方面提供 eVTOL (電動垂直起降飛機) 這類的產品和服務。潛在的技術轉移和網路鄰接性強大到不容忽視。」

喬納斯認為，該部門將被稱為「特斯拉空運」，合乎該公司電動車製造能力的演變邏輯。

正如聯合航空 (UAL-US) 前 CEO 慕諾茲 (Oscar Munoz) 所稱，eVTOL 不是直升機，但它可能是一個巨大的產業。

摩根士丹利估計，到 2030 年，美國 eVTOL 產業的總潛在市場 (TAM) 可能達到 120 億美元，主要得益於對非燃料動力短途載具的興趣。

展望 2050 年，大摩預計全球 eVTOL 市場價值可能達到 9 兆美元，因為民營業者和政府正在尋求通過有利環境選項減少路上壅塞的方法。

而且這個行業已經開始起飛─一如其字面上的意義。

主要參與者包括由 LinkedIn 創始人 Reid Hoffman 等人支持的新貴 Joby Aviation、由聯合航空部分支持的 Archer 和剛剛從波音公司 (BA-US) 獲得 4.5 億美元資金的 Wisk。

喬納斯認為，eVTOL 只是特斯拉在未來幾十年將涉足的領域之一。另一個更有前途的發展可能是特斯拉汽車部門與 CEO 馬斯克的其他公司共同合作，像是 The Boring Company 和 SpaceX。

他將特斯拉股票評為加碼，目標價為 1300 美元。

今年以來，特斯拉的股價下跌 17% 至 871 美元。