辰亞攜手三大壽險 斥逾15億元擴大投資台灣再生能源

日本丸紅株式會社 (Marubeni Corporation) 持股 100% 子公司辰亞能源今 (18) 日宣布，與台灣三大壽險公司中國人壽、全球人壽及新光人壽共同投資綠能產業，預計投資至少 15 億元，將成台灣史上首次壽險公司與日本大型商社在太陽光電領域上合作。

總經理游祥益表示，由於簽署保密協定，無法透露實際投資金額，不過依據全球人壽總經理馬君碩透露，單方出資 5 億元，加上三家出資比例相當，因此整體投資總額約達 15 億元以上。

辰亞指出，此次合作是響應金管會綠色金融行動 2.0 政策的實際行動，攜手投入綠能投資領域，不僅能加速國內再生能源產業發展，也讓壽險公司有長達 20 年穩定的收益來源，同步降低投資海外標的所衍生的匯兌風險，兼顧保戶的權益保障、長期投資報酬率以及企業社會責任的實踐。

辰亞目前累計持有太陽光電裝置量達 260MW，預計今年隨著部分案場陸續併網，全年將再新增 80-100MW，屆時累計總裝置量將衝破 300MW，未來也將持續開發其他風電、儲能等相關能源事業。

辰亞此次與三大壽險公司的合作項目包含「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」，是目前全球最大的海上型太陽能電廠，裝置容量為 181MW，另外，同樣位於彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」，今年也已開工，裝置容量為 67MW。