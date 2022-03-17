網路投保在後疫情時代竄起 三大險種最熱賣

後疫情時代，網路投保因為「零接觸」而愈來愈夯，金管會今 (17) 日公布，今 (2022) 年 1 月壽險業網路投保件數較去年同期增加 87.8%，產險業網路投保件數更是大增 421.9%，其中，壽險業是旅平險貢獻最多，而產險業則是防疫險、疫苗險爆量帶動。

據保險局統計，今年 1 月壽險業網路投保件數達 1 萬 2800 件，較去年同期的 6800 件，增加 87.8%，保費收入 3400 萬元，也較去年同期的 3000 萬元，增加 13.3%。

保險局副局長林志憲表示，壽險業網路投保增加，主要是隨著疫情和緩，提高民眾出遊意願，投保旅平險案件增加。

產險業今年 1 月網路投保件數達 74 萬 5700 件，較去年同期的 14 萬 2800 件，更是大躍進 421.9%，保費收入 3 億 7500 萬元，比起去年同期的 1 億 5400 萬元，也大增 144.5%。

林志憲表示，目前已有許多保險商品可透過網路投保方式辦理，如汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等。

林志憲進一步指出，金管會鼓勵民眾可善用多元的網路投保管道，在不受空間與時間的限制，只要能使用網路的情況下，即可依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少疫情期間的人員接觸，輕鬆擁有更完整的保險保障。

而且為提供民眾簡易、實惠的保障型保險商品，以增進民眾的保險保障，林志憲表示，金管會在風險可控及維護民眾權益的前提下，逐步放寬保險業辦理網路投保的業務範圍，金管會已建置「保障型保險商品平台」，民眾可透過該平台連結至保險業的專屬網頁，購買定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險等。