台揚去年每股虧1.97元 創7年來新低

泛鴻海 (2317-TW) 集團網通廠台揚 (2314-TW) 今 (16) 日公告去年財報，受到美國電信商 DISH 仍處於測試階段使出貨延後，第四季虧損 1.42 億元，虧損較上季、前年擴大，每股虧損 0.62 元；全年虧損 4.5 億元，較前年明顯擴大，每股虧損 1.97 元，創近 7 年來新低。

台揚第四季營收 9.23 億元，季減 7.88%，年減 7.96%，毛利率 9.41%，季減 6.22 個百分點，年減 7.79 個百分點，營益率 -17.48%，虧損幅度較上季 -11.19% 擴大，較前年同期 -5.47% 惡化，第四季虧損 1.42 億元，虧損較上季虧 1.16 億元、前年虧 4180 萬元擴大，每股虧損 0.62 元。

台揚全年營收 39.29 億元，年減 0.51%，毛利率 13.11%，年減 5.62 個百分點，營益率 -12.09%，虧損較前年 -3.47% 惡化，全年虧損 4.5 億元，較前年虧損 9541 萬元明顯擴大，每股虧損 1.97 元。

台揚財報顯示，截至去年第三季止，研發費用皆是逐季增加，研發費用率已接近 19%，台揚表示，持續與低軌道衛星與 5G ORAN 客戶合作開發新品，並測試相關原型產品，因而使研發費用逐步增加。

另外，美國電信營運商 DISH 的 O-RAN 設備 Beta Test(驗收測試) 仍未完成，使公司出貨計畫進一步延後，第四季仍不包含白牌設備，仍以既有產品支撐營收。