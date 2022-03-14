台股投資人愈挫愈勇 台股基金規模創35年來首度突破兆元

俄烏情勢在 2 月爆發，衝擊台股在 2 月下挫，但台股基金投資人反而逆勢加碼台股基金與台股 ETF 基金，推升台股基金總規模在發展 35 年來首度突破兆元。

台股基金在元月時規模一度衰退，但投信投顧公會今 (14) 日公布，2 月卻買氣回溫，台股主動型基金單月規模增加 173.1 億元、成長 4.55%，達 3979.53 億元；台股 ETF 更是大增 451.0 億元，成長 9.03%，451.0 億元，來到 5444.16 億元；顯示 2 月台股行情波動加劇，反而吸引投資人勇於進場台股基金。

不過值得留意的是，台股槓反 ETF 規模卻減少 108.91 億元，衰退 12.49%；整體來說，台股基金總規模在 2 月還是大增 518.3 億元，突破兆元大關、來到 1.03 兆元。

若從基金受益人來看，截至 2 月底，基金總受益人數為 540.6 萬人，較前月增加 35.2 萬人，成長幅度 6.97%，也呼應投資人愈挫愈勇的心態；其中，自然人受益人數為 534.6 萬人，增加 35.17 萬人，成長幅度 7.04%；法人受益人數為 6.03 萬人，增加 555 人，成長幅度 0.93%。但是，定時定額投資人數為 53.03 萬人，則月減 4.31 萬人，衰退幅度 7.52%。

此外，台股基金規模愈來愈壯大，也成為投信手握資金更加雄厚的基石，帶動投信截至今日已經創下 29 天連買台股的破紀錄，累計買超金額逼近 800 億元、達 799.62 億元。