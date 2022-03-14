中環擬現金減資退還每股0.6元 總計可領回0.7元

中環 (2323-TW) 董事會今 (14) 日決議，為提升股東權益報酬率與優化資本結構，擬辦理現金減資 6.95 億元，減資比率 6%，每股退還股東 0.6 元，包含原先擬配發的 0.1 元現金股利，總計股東每股可領回 0.7 元。

中環同步公告去年全年稅後純益 1.31 億元，年增 18%，每股純益 0.6 元，創 18 年新高，擬配每股 0.1 元現金股利。中環現金股利加現金減資，合計股東每股可配 0.7 元股息，若以今日收盤價 11.05 元估算，殖利率達 6.33%。

中環擬辦理現金減資退還股東股款，規劃減少資本額 6.95 億元，現金減資比率 6%，減資後實收資本額將從 115.89 億元，降至 108.93 億元，此案預計 6 月 17 日股東會提案公決。

展望今年，資深經理陳君煒表示，去年受到疫情衝擊，全年營收下滑，不過看好今年有望擺脫疫情陰霾，加上併購儲存媒體品牌 Verbatim 效益顯現，電競、儲存媒體 Flash 等需求提升，全年營收拚正成長。

另外，看準資料中心需求龐大，中環透過既有光碟防拷貝技術，加上 Verbatim 結合區塊鏈技術，與海外軟硬體設備廠開發雲端儲存解決方案，該產品已進入測試階段，預計今年會推銷到市場並獲企業採用。