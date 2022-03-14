鴻海Fii去年Q4純益季增1.1倍 全年賺200億人民幣創新高

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (14) 日公告去年財報，第四季稅後純益 90.03 億元 (人民幣，下同)，季增 110%、年增 4.4%，每股純益 0.46 元；全年稅後純益 200 億元，年增 14.8%，每股純益 1.01 元，純益及每股純益均寫歷史新高。

工業富聯表示，去年數位經濟需求，帶動雲服務及邊緣計算、工業互聯網、智能家居、5G 及網路通訊設備、智能手機及智能穿戴設備等五大領域的產品出貨，加上技術領先及全球布局的優勢，推升市占率。

此外，工業富聯也持續優化成本及費用，工業富聯去年第四季營收 1341.2 億元，季增 22.8%、年減 10%；純益率 4.5%，年增 0.5 個百分點。全年營收 4395.57 億元，年增 1.8%、營益率 5.1%，年增 0.5 個百分點、淨利率 4.6%，年增 0.5 個百分點。鴻海持股工業富聯約 84.08% 股權。

業績獲利報喜，法人也力挺，大和證券看好，工業富聯身為雲、網和精密機構件全球領先供應商，同時在不斷增長的雲計算需求中處於有利地位，整體成長動能來自於雲服務、5G、WiFi6，以及 CSP 比例提升，所帶來之獲利能力提升，也看好公司 EV 發展潛力。

國金證券研報則稱，工業富聯有望受益於規模效應及積極轉型，進一步提升運營效率及盈利能力，並在工業互聯網領域取得超預期增長；大和證券及國金證券均給予工業富聯「買入」評級。