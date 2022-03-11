個人電腦需求放緩 今年台灣PC出貨估年減5.7%

疫情帶動筆電需求爆發，市調機構 IDC 今 (11) 日表示，去年台灣個人電腦 (PC) 出貨達 276.2 萬台，年增 12.7%，為連三年正成長，今年首季在動能延續下，也可望維持成長，不過受市場需求放緩，估全年出貨將較去年下滑，達約 260.4 萬台，年減 5.7%。

IDC 表示，雖然疫情仍影響部分零組件供應，但整體上游供應鏈缺貨狀況已有改善，加上歐美區域拉貨力道放緩、英特爾 (INTC-US) 第 12 代 CPU 新品上市，估台灣今年首季筆電出貨量可望維持年增 8.7%，整體個人電腦出貨也將較去年同期成長 4.6%。

若以全年分析，IDC 研究副總監嚴蘭欣認為，全球正式步入與病毒共存的生活新常態，疫情帶動的個人電腦、周邊商品需求，將在今年進入盤整階段，隨著整體市場需求放緩，今年台灣個人電腦市場出貨也將轉為衰退，未來混合工作型態將成為主流。

此外，IDC 市場分析師劉伊菡也觀察，去年筆電占總體個人電腦市場比重成長到 55.8%，創下歷史新高，去年更與桌機黃金交叉，躍居大宗。

顯示器方面，IDC 表示，去年第四季振興券帶來消費市場買氣，加上供應鏈缺貨問題逐漸緩解，帶動台灣全年顯示器出貨量年增 10.1%，為連五年正成長，不過，考量疫情、供貨問題舒緩，加上面板成本回穩，估今年台灣顯示器市場出貨量、營收，都將年減近 6%。