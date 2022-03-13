升息循環下可以投資的產業龍頭股

Fed 預定台北時間 17 日凌晨公布會議決議，市場普遍認為升息 1 碼確定的事，近期國際股市也因為升息的壓力而出現震盪，汪海華分析師表示從聯準會升息的歷史情況判斷，升息並不一定代表是下跌趨勢的開始。

理論上來說聯準會升息對美元是利多，美元的上漲必定會打壓大宗商品的價格；升息後市場上的流動資金會減少，用於投資的資金也會減少，這對於股票、原物料市場來說也是一種利空。汪海華認為聯準會升息對大宗商品會有短暫的影響，但是如果全球經濟仍然處於成長的階段，商品價格的上漲便不會因升息而停止，上市公司的營收也不會因為升息而衰退。

從歷史數據分析，美國從 1983 年至 2015 年經歷過六次升息循環，這六次升息循環中，股市只有兩次在升息的第一年出現下跌，這六次升息期間 S&P500 指數平均上漲了 2.6%。更需要注意的是在升息的前兩年，S&P500 指數平均漲幅高達 14.4%，因為升息初期伴隨著經濟的持續成長，企業盈利仍然不斷增加，這些正面的數據超過了升息產生的負面影響。

汪海華分析師指出能抵擋升息衝擊的股票要有兩個特性，首先公司本業要能夠持續成長，再來就是股息殖利率要能超越基本利率以及通貨膨脹率，這種公司就不會因為升息而有資金外移的問題。汪海華根據各產業別篩選出在升息循環下適合投資的龍頭股，包含亞泥 (1102-TW)、南亞 (1303-TW)、華新 (1605-TW)、新光鋼 (2031-TW)、興富發 (2542-TW)、長榮 (2603-TW)、富邦金 (2881-TW)，投資朋友如果想知道更多投資訊息可以加入汪海華分析師的 line 社群。

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