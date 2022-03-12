台股反彈到何時？哪些股票該注意？

本周一、二台股狂跌時，我們在週二的『贏家攻略』

https://youtu.be/UyFTglX6__M

就率先預告大家台股短線已經出現三個往下的跳空缺口，尤其週二市場信心一片崩潰，我們卻強烈提醒大家，短線跌幅已達滿足點，大盤隨時要開始反彈

果然台股從週三就開始反彈，週三晚間歐美股市因為俄烏傳出外交部長開始見面談判而大漲，週四台股也跟著大反彈

昨天台股反彈到十日線附近，我也提醒大家會有短壓，今天週五台股果然又做短線壓回，但今天雖然壓回，短線反彈的架構並未破壞，目前五日均線 17150 附近，是目前下檔第一個支撐，只要不跌破，台股多頭力道其實夠強；就算有跌破，因為週三～週四出現新的多方跳空缺口，只要缺口不回補，多頭就沒有破壞

目前投資人心裡最想知道的，就是到底該買什麼股票？因為盤面每天都在輪動，如果你只看當天強的股票，就很容易買進被套，這裡真正該注意的，其實還是高殖利率、和今年營收獲利可以強勁成長的股票，才是進可攻退可守的標的

之前我們一再提及的長榮、創惟、智原，股價就相對強勢，雖然不見得是一天最強，但他們的波段結構卻比那些每天輪動的股票強很多，並且真正展現抗跌性，股價也在走自己的路，不隨大盤起舞

甚至像奇鋐 (3017-TW)，因為今年伺服器、5G 基地台、手機等等對於散熱零組件逐漸強勁的需求，二月營收也創歷史同期新高，去年 EPS 法人估近８元，今年獲利更有機會挑戰一個股本，以目前股價來講，本益比才１２～１３倍，算是物美價廉，所以這波股價也相對抗跌，這兩天股價已經連續創波段新高，這些股票中長期都有續漲的機會，買進去也不會覺得擔心，才是目前進退得宜的最好標的

持續追蹤我們的文章，帶給您最實用的分析！

Telegram 官方頻道：https://t.me/rich57999

Line 官方頻道：https://lin.ee/9eoRxs1

贏家攻略 FB 粉絲頁：https://reurl.cc/XZZ9D

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險