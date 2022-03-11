台灣人壽線上預約諮詢去年翻倍成長 新手爸媽最愛用

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽線上預約諮詢去 (2021) 年預約數翻倍成長，超過 5000 位客戶完成保險諮詢，5 星服務滿意度更高達 9 成。其中，新手爸媽最愛線上預約保險顧問服務，占比高達 50%。

台灣人壽「預見保險顧問」服務開站以來預約數不斷成長，其中，新手爸媽就占了預約族群的 50%，去年就有超過千位爸媽使用此預約諮詢服務，爸媽們上網預約高峰時段為晚上 10 至 12 點間，隨時可依需求上網預約保險諮詢的顧問服務。

根據衛福部兒童及少年生活狀況調查，家中有 0 至 3 歲小孩的家庭每月平均支出為新臺幣 50,443 元，其中，小孩花費就超過五分之一，占比達 23.6%。

台灣人壽保險顧問鄭雅云表示，針對新生兒的醫療風險，新手爸媽要注意投保新生兒保險三眉角，包括：每月千元就能配置完整保障、把握投保黃金期、「保大再保小」。為幫助更多新手爸媽了解新生兒保險內容，台灣人壽更推出「最強新生兒保險指南」平台，提供新生兒保險全攻略。

鄭雅云進一步說明，建議新手爸媽為新生兒配置五大完整保障，包含：實支實付醫療險、癌症 / 重大傷病險、住院日額、壽險、意外險等。台灣人壽新生兒保險平均每月費用僅千元左右，即可完整布局。

而新生兒的投保黃金期，在寶寶出生後取得名字、身分證且健康出院後即可投保，建議在寶寶出生前 1-2 個月預先規劃。

至於「先保大再保小」，鄭雅云表示，保單要保人應為主要家庭經濟支柱的大人，且應加上重大疾病豁免，若大人符合豁免資格，小朋友的保單就不需繼續繳費，保障依舊存在，避免一人倒全家垮。

