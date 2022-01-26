台灣人壽遠距投保服務逾2000人 50世代數位力提升

全球新冠疫情持續變化，帶動遠距服務需求飆升，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽今 (26) 日表示，該公司遠距投保已服務逾 2000 名客戶，就連 50 歲以上熟齡族群也成為數位金融愛用者。

傳統投保過程，業務人員需親見客戶、由客戶親自簽署投保文件，不僅費時費力，疫情期間更有接觸風險，為滿足客戶防疫期間的零接觸需求，台灣人壽 2021 年底推出「三刷三免」視訊投保服務，2000 多名使用客戶中，20-30 歲的年輕族群佔 36%，較特別的是，普遍對數位工具不熟悉的 50 歲以上族群，使用佔比亦超過 15%，而且持續成長，顯見疫情對生活帶來的影響及改變。

此外，白領族群白天工作繁忙，較難與業務人員進行約訪，遠距投保上線後，約有 2% 上班族利用凌晨 12 點後的深夜時段投保，運用科技讓保險投保時間更彈性；保單商品的選擇上，遠距投保最熱門險種為醫療險，佔比 53% 最高，其次為傷害險佔比 21%、利率變動型商品佔比 13%。

台灣人壽推出的「三刷三免」遠距投保服務，透過生物辨識身分認證機制，使用手機裝置刷臉三次驗證，就能完成身分驗證、聲明事項確認、要保文件簽署，15 分鐘內完成投保，免下載安裝程式、免接觸、免紙本，不受地點時間限制，過程快速便利。

針對疫情，台灣人壽即時滾動調整各項防疫措施，開設「零接觸服務專區」，除了三刷三免的遠距投保服務，提醒保戶還可以善用網路、郵寄、視訊等管道，輕鬆辦理各項保險業務。