美股及台股3月行情解析

就在俄烏戰爭開打後兩星期，烏克蘭總統澤倫斯基態度軟化，有了 180 度大轉變，首先他表明不會加入北約組織，此話一出，歐美股市紛紛大漲，德國股市還大漲千點。上週筆者的文章有談到就 Nasdaq 指數來看，其周線已出現背離，2/24 低點 12587 要再破機會不大，本周低點落在 12670，並未破底 (美國股市仍是全世界最強)，俄烏戰爭緩解出現曙光，3/9 Nasdaq 指數大漲 460 點，3/10 雖然俄烏兩國外長第一次談判沒有結果，但美股 3/10 反應雖也回檔，但已不像先前那麼激烈，而且都留下影線，預計俄烏戰爭有機會朝正面發展，Nasdaq

未來只要進一步站上頸線 13837，那麼就有機會出現短底，也為未來行情先奠定基礎。

而新台幣也在周四 (3/10) 也由貶轉升，外資繼續在台股提款應會放緩，因為本周連續 3 天外資在期貨市場分別回補 4691、3161、4260 口，淨空單只剩 7061 口，這是外資期貨空單兩年以來新低水位，表示外資已經沒那麼看壞台股，過去兩年台股幾乎都是內資當家，若外資能在此時回心轉意開始回補台股，那麼接下來行情並不悲觀。

從台股周線觀察，從 8523 反彈以來，周線並未出現連三黑 (頂多連兩黑)，去年雖然曾有波段超過 2500 點以上回檔 (本波回檔 1855 點)，但後續盤勢都再創歷史新高，這次會不會也是如法炮製？我認為機會不低，首先美國經濟基本面本來就不錯，這次在升息利空及戰事利空下，道瓊和 Nasdaq 指數都沒破前低，後續只要不確定因素消失，譬如下周升息確定，甚或只升息一碼，都會醞釀股市反彈的契機。

若美股持續反彈，台股沒有理由不跟上，從日線觀察台股 K 線，跳空下跌最後趕底後，3/10 出現跳空往上大漲，有島狀反轉現象，未來觀察只要跳空缺口 17072 不做回補，那麼都可視為強勢整理，接下來到 3 月底行情有可能會在 17200-17850 的區間整理，若最上面的均線季線大約在 17970，若能進一步突破，那麼有機會為 2 季反彈甚至回升行情做準備。



於護國神山台積電，600 元以下逢低布局，拉長時間絕對有利多方；同樣地聯發科千元以下的本益比低到只剩 13 倍，幾乎是全世界最低本益比的 IC 設計龍頭股。聯詠更是有高達 8% 以上的殖利率，很多績優電子股隨著美股下跌，其實已經可以逢低撿便宜。

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