率先表態 合庫銀宣布明年調薪幅度最高逾6%

響應政府調薪政策，合庫銀今 (27) 日宣布，自明 (111) 年 1 月 1 日起全體員工調薪 4%，加上年度晉級調薪，平均調幅最高可達 6.6%，這也是合庫銀繼 107、108 年連續兩年為員工調薪後，明年再度調薪 4%。

包括合庫銀、一銀、華銀、彰銀 (2801-TW)、台企銀 (2834-TW) 與兆豐銀等 6 家公股銀行董座，日前在立法院財委會答詢時表示，明年將響應政策調薪，調幅比照政策至少 4%。

儘管公股銀表態跟進調薪，但全金聯隨後出面喊話，呼籲調薪 4% 應與考績晉級調薪脫鉤，合庫銀今天率先表態，明年調薪加計考績調幅最高可達 6% 以上，是否帶動其他公股銀跟進有待觀察。

合庫銀是合庫金 (5880-TW) 獲利主要引擎，今年前 11 月累計稅後純益 172.36 億元，較去年同期增加 27.49%，為回饋員工確定明年元旦起全體員工調薪 4%，考績好的員工調幅可望達 6% 以上。

此外，合庫銀自去年起也開辦員工持股信託，每月相對提撥 1000 元認股資金給員工，這項福利相當於加薪平均幅度約 1.55%，員工得以透過規律之小額儲蓄，與公司共享經營績效，累積資產以享受退休後的樂齡生活。

而為改善國內少子化問題，合庫銀由行方出面扮演月老，辦理員工未婚聯誼，又加碼生育津貼補助，第 1 胎 10 萬元、第 2 胎 12 萬元、第 3 胎以上 15 萬元，並搭配產前 (檢) 假、安胎假、陪產假、產假及育嬰留職停薪等相關福利，讓爸媽幸福有感，達到健康友善職場的目標。