〈中磊法說〉去年純益年減5% 每股賺3.44元

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (9) 日召開法說，並公布第四季財報，稅後純益 3.74 億元，季增 104.4%、年減 23.8%，每股純益 1.49 元；全年稅後純益 8.61 億元，年減 5.1%，每股純益 3.44 元。

中磊第四季營收 132.03 億元，創歷史新高，季增 18.9%、年增 24.8%；毛利率 12.4%，季減 0.7 個百分點、年減 2.6 個百分點；營益率 3.4%、季增 1.3 個百分點、年減 0.2 個百分點；稅後純益 3.74 億元，季增 104.4%、年減 23.8%，每股純益 1.49 元。

中磊全年營收 439 億元，年增 21.6%；毛利率 12.9%，年減 2.2 個百分點；營益率 2.4%，年減 0.8 個百分點；稅後純益 8.61 億元，年減 5.1%，每股純益 3.44 元。

中磊第四季營益率明顯成長，中磊表示，去年由於運輸成本增加 (認列在費用)，導致營益率大受影響，與會計師協調後，第四季開始將航運相關費用認列在生產成本，因此造成費用減少，連帶帶動營益率上揚。

存貨方面，中磊去年全年金額較 2020 年大幅增加 54 億元，總經理王煒表示，由於航運周期拉長、生產端預防性備貨，還有長短料，都是造成存貨明顯提高。

產品營收佔比來看，固網與行動匯流產品 (Fixed-Mobile Products) 51%、家用寬頻閘道器 (Home Gateway) 20%、商用網通設備 (Enterprise Products) 16%、智慧物聯解決方案 (IoT Products) 13%。