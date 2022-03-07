中國頭兩月出口放緩 俄烏戰爭增添不確定性

中國頭兩月出口成長動能趨緩，凸顯春節連假的影響，且專家認為，俄羅斯進犯烏克蘭，將導致今年全球貿易前景面臨更多不確定性。

中國海關總署周一（7 日）公布的數據顯示，頭兩月出口較去年同期激增 16.3% 至 5,447 億美元，雖優於經濟學家原估的 15%，但增幅不如去年 12 月的 20.9%。

頭兩月進口額為 4,287.5 億美元，成長 15.5%，貿易順差則躍增 19.5% 至 1,159.5 億美元。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，頭兩月大陸外貿進出口保持平穩成長，儘管外部環境日益複雜，但外貿仍實現「開局穩」，這主要得益於中國經濟韌性強，「穩增長」政策措施發力。

去年大陸貿易額寫下歷史新高，帶動國內經濟快速成長，但在房市景氣降溫的情況下，去年下半年經濟成長動能減弱。

中國政府將今年經濟成長目標設在 5.5% 左右，為逾三十年來最低水準，顯示北京當局須採取更多刺激措施，例如降息、進一步鬆綁房市調控，以振興經濟。

中國商務部長王文濤上周警告，去年基期偏高，政府欲維持出口高成長，面臨很大壓力。他說，去年外貿高成長的一些階段性因素將消退，譬如外國對大陸防疫物資的需求，而企業仍受到供應鏈瓶頸、大宗商品價格上漲、勞動力短缺等因素干擾。