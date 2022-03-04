〈俄烏衝突〉俄官媒姐妹台RT America宣布立即關閉 全體裁員

《CNBC》報導，根據其取得的一份備忘錄，美國有線電視新聞網 RT America 通知其員工，將立即停止營運並解僱幾乎所有員工。

RT America 是俄羅斯國營新聞頻道 RT 的姐妹台，由俄羅斯支持的 T&R Productions 經營，知情人士透露，該公司周四向 100 多名員工發送一份備忘錄，通知他們的工作將於 5 月 3 日終止。

T&R Productions 總經理 Misha Solodovnikov 在備忘錄上表示：「由於不可預見的業務中斷事件，T&R Productions LLC 將停止生產，因此必須裁撤旗下所有地點的多數雇員，且預計此回裁員將是永久性裁員。」

基於俄軍入侵烏克蘭之舉，美國最大的衛星電視營運商 DirecTV 本周稍早開始停播 RT America，影音串流設備大廠 Roku (ROKU-US) 隨即跟進，在自家 Roku 頻道商店中移除該新聞台。

知情人士透露，RT America 員工周三發現沒有直播節目，且管理層通知他們周四中午返回辦公室以接收更多訊息。新聞總監 Mikhail Solodovnikov 爾後主持一場簡短的會議，並告知員工 RT America 將立即關閉。

突如其來的消息令員工措手不及，原本員工猜測直播節目停播可能是因應 DirecTV 和 Roku 的行動，但沒有料到公司會全面性關閉。