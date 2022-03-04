俄烏戰火未平外資賣股提款 官股連兩日砸百億穩盤

俄烏戰火未歇拖累台股隨亞股倒地，官股券商接連兩天進場低接買超，今 (4) 日再斥 92.82 億元買超，合計 3 日、4 日兩天買超 105 億元，主要鎖定台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 等電金權值股布局。

俄羅斯持續轟炸烏克蘭，台股電金族群成為空頭攻擊目標，權值股王台積電遭外資、自營商提款賣超，拖累股價失守 600 元大關，外資今天再度從股市大舉提款，賣超 430 億元，合計三大法人賣超 462.97 億元，大盤指數終場下跌 197 點，收在 17736 點。

為力抗外資賣壓，官股券商本周在連續兩天小幅調節賣超後，3 日起再度進場低接台股，連續兩天買超 105 億元，買超標的就鎖定電金兩大族群，包括台積電、聯發科、國泰金、富邦金、景碩 (3189-TW)、晶豪科 (3006-TW)、長榮 (2603-TW)、合庫金 (5880-TW) 等都是官股積極買進標的。

儘管俄烏戰事未平，但本周台股仍小漲 84.34 點，主要以航運股為主，單周漲幅 6.93% 居冠，上市公司市值較前一周增加 2559 億元，總市值攀升至 55 兆元。