〈低軌衛星商機〉地緣政治大廠考量國安 台廠受惠大

低軌道衛星商機成為市場顯學，台廠認為，全球地緣政治將加速台灣低軌道衛星供應鏈發展，國際大廠更將國安問題納入考量，台灣廠商的獨特定位受惠最大，可望搭上順風車。

低軌道國家隊成員之一的鐳洋科技，目前低軌道地面接收站自去年起已開始出貨，除歐、美一線低軌衛星客戶，目前二線廠也在洽談合作。

鐳洋主要負責接單、設計、量測，再與台耀 (6274-TW)、金像電 (2368-TW) 與網通大廠明泰 (3380-TW) 合作生產產品。鐳洋表示，台廠憑藉製造優勢，將不缺席低軌道衛星趨勢。

鐳洋認為，美中貿易戰後，國安成為政府、企業關注焦點，國際大廠在接洽初期，往往會留意企業是否與中資有關，台廠成為低軌道趨勢興起首要受惠廠商。

鐳洋也表示，海外低軌道客戶要在各國傳輸，多數都需當地政府機構同意，這也成台灣發展低軌衛星國家隊的機會。

今年是台灣太空發展元年，太空發展預算將增至 40 億元，第三期國家太空科技發展長程計畫 (2019 至 2028 年) 可能延長到 2030 年，總發射衛星數將達原計畫的 2 倍以上。

除低軌道衛星，鐳洋表示，高軌道衛星中太空物聯網 (Space IoT) 也將成為衛星產業新趨勢，以歐、美大型畜牧業為例，業者將能透過衛星傳輸與管理，更即時控管廠內設備、機具，來提升營運效率。

聯發科在去年也宣布與歐洲廠商 Inmarsat 合作布局太空物聯網，以窄頻物聯網 (NB-IoT) 晶片，完成全球首次 5G 物聯網高軌衛星資料傳輸測試，這意味著不論身處海洋還是深山中，都有望實現物聯網連接，未來應用商機可期